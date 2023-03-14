Экс-глава Индустриального района Перми занялся писательством

Бывший глава Индустриального района Перми Александр Иванов опубликовал несколько художественных произведений. Об этом сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на страницу экс-чиновника в соцсети «ВКонтакте». На данный момент господин Иванов опубликовал романы «Астроном», «Любимая работа», «Друзья детства», «Тридцать пять» и сборник стихотворений «Библейские сюжеты». Книги можно приобрести на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: дума Перми Фото: дума Перми

Как указано на одном из сайтов, где продаются произведения Александра Иванова, роман «Любимая работа» «повествует о судьбе Александра Сергеевича Кузнецова, бывшего боксёра и морского пехотинца, который сумел совершить головокружительную карьеру от простого таксиста до одного из самых уважаемых руководителей в области». А роман «Тридцать пять» — «это история любви сильных личностей, адвокатов Алексея Леонидовича Пахомова и Екатерины Дмитриевны Шороховой».

Александр Иванов возглавлял администрацию Индустриального района Перми с 2011-го по осень 2021 года. По информации «Ъ-Прикамье», сейчас экс-чиновник находится на пенсии.