У грузинского парламента сорвали и сожгли флаг ЕС

У здания парламента Грузии митингующие сорвали с флагштока флаг Евросоюза и публично сожгли его «в знак протеста против насаждения в Грузии ЛГБТ-свобод». В акции консервативной организации «Альт-Инфо» и Союза православных родителей, выступающих за принятие закона «О прозрачности финансирования внешнего влияния» (на днях он был отозван правящей партией «Грузинская мечта»), участвовали несколько иерархов Грузинской православной церкви.

Одновременно «Альт-Инфо» и Союз православных родителей потребовали проведения в стране референдума по поводу закона об «иностранных агентах». Они убеждены, что большинство населения страны выступит за принятие этого закона и «против Запада».

Впрочем, законодательство Грузии запрещает референдумы по вопросу принятия или отклонения законодательных актов.

Несмотря на то что демонстранты вели себя довольно агрессивно, в том числе в отношении журналистов, полиция не вмешивалась в развитие событий.

О том, как власти республики занялись поиском подстрекателей недавних беспорядков,— в материале «Ъ» «На холмах Грузии нашли не те следы».

Георгий Двали, Тбилиси