Измеряющие время

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о моделях с ручным заводом, вошедших в подборку издания Monochrome.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: monochrome-watches.com Фото: monochrome-watches.com

Зачем в современной жизни нужны часы с функцией хронографа? Разве чтобы сварить яйцо всмятку. Все их функции прекрасны, но редко кем по-настоящему используются, даже профессионалами. Мы как-то тестировали сплит-хронографы с инструктором школы экстремального вождения и гонщиком. Резюме: очень красивые часы, но есть способы куда удобнее замерять за рулем отрезки времени. А один мой знакомый жаловался на то, что его Zenith плохо работает. Выяснилось, что он просто в принципе не выключал хронограф, считая, что это идет секундная стрелка.

Между тем аксессуары с хронографом числятся среди самых популярных часов с усложнениями. Их хорошую подборку с ручным заводом выпустило профессиональное издание Monochrome.

Открывает список 1815 Rattrapante от A. Lange & Sohne. В платиновый корпус диаметром 41,2 мм помещен безупречно выполненный калибр L101.2. Поскольку часы rattrapante, то вы можете замерять длительность двух отдельных событий. Лимитированная серия из 200 экземпляров.

Далее в списке — F.P.Journe Linesport Chronographe Monopoussoir Rattrapante с матовым золотым корпусом, браслетом и серебряным циферблатом с рутениевым покрытием. Розничная цена — порядка $82 тыс.

Для тех, кто хочет аксессуар, выглядящий не как все другие хронографы, — MB&F Legacy Sequential EVO. Механизм, разработанный Стивеном Макдоннеллом, имеет несколько режимов для определения времени событий. Нажатием одной кнопки можно запустить оба модуля независимо друг от друга или одновременно. Стоимость Legacy Sequential EVO — около €160 тыс.

Затем следует хронограф запоминающейся внешности благодаря ретроградным индикациям — Jacob & Co. Jean Bugatti. За ним — Patek Philippe 5172G Salmon Dial. Без этого бренда в такой подборке обойтись почти невозможно, конкретную модель выбрали в том числе за эстетский циферблат лососевого цвета.

Завершает обзор Omega Speedmaster Calibre 321 Canopus Gold. В этой модели воссоздали классический хронограф с колонным колесом и горизонтальным сцеплением, который использовался во всех ранних моделях Speedmaster с 1957-го по примерно 1968 год. Если кто-то решит, что последняя модель самая доступная в цене, будет неправ. Ее стоимость — €95,5 тыс.