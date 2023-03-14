«Скоро площадок станет еще больше»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, чем такие деловые пространства привлекают бизнес и как сильно увеличилась их доля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В московских гибких деловых пространствах занято три четверти рабочих мест сегмента. В начале года, после подписания нескольких крупных контрактов доля вакантных мест на площадках сетевых операторов сократилась и теперь составляет чуть более 25%. Больше всего свободных рабочих мест в Центральном деловом районе — около 5 тыс. Еще почти 1,2 тыс. — в башнях квартала «Москва-Сити», посчитали эксперты компании NF Group.

Одной из главных причин востребованности таких офисов у бизнеса является полная их готовность к размещению сотрудников. Важны и короткие сроки в договоре. Брокеры полагают, что доля вакантных помещений в течение года может корректироваться в пределах 10%. Это связано с небольшим количеством такой недвижимости в целом. Она составляет лишь 2% от общего объема существующих офисных площадей столицы.

При этом средняя цена, включая налоги, останется на уровне 40 тыс. руб. в месяц за одно рабочее место. По сравнению же с началом прошлого года число вакантных офисов выросло на 4%. Показатель ввода нового предложения в 2022 году превзошел значения 2021-го на 12%. Общая площадь гибких пространств в столице составляет почти 370 тыс. кв. м, и скоро их станет еще больше. Анонсирован запуск 10 новых площадок общей площадью более 55 тыс. кв. м.