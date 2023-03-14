Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, кто жил в знаменитом доме на Таганской, а также о связанных с ним легендах.

Сегодня — знаменитая высотка на Котельнической набережной. Здесь жили известные люди страны, а простые смертные мечтали попасть сюда хотя бы в качестве гостей. Однажды композитор Никита Богословский придумал такую загадку: «В нашем доме в одной квартире девять лауреатов спят в одной постели. Кто это?» Ответ: Пырьев и Ладынина. У режиссера и актрисы, мужа и жены, действительно на двоих было ровно девять государственных премий.

Актриса Фаина Раневская, проживавшая на втором этаже, шутила: «Я живу над хлебом и зрелищами». Ее квартира и впрямь находилась над булочной и легендарным кинотеатром «Иллюзион». Строительство дома после войны курировал лично товарищ Берия, а строили его заключенные. Говорят, надзиратели опасались подниматься выше пятого этажа: боялись, что их сбросят.

Поэтому, дескать, чем выше, тем хуже качество строительных работ. Интересно, что заключенные позировали также для изваяний на местных барельефах. По легенде, одному из зеков чуть было не удалось бежать отсюда. Он изготовил крылья из фанеры и словно Икар прыгнул вниз. Удивительно — не разбился. Но и не убежал, его поймали.

Еще одна легенда гласит, что от дома на Котельнической набережной проложены подземные тоннели, ведущие в Кремль. Говорят, что для их строительства сдвинули в сторону даже русло реки Яузы. Так называемый чекистский корпус высотки (он расположен вдоль Москвы-реки) имеет интересную особенность: все квартиры в нем соединены дверями. То есть, перемещаясь из одной квартиры в другую, этаж можно пройти насквозь.

Почти все сквозные двери уже давно заложены и заделаны, однако кое-где сохранились. Архитектор дома Дмитрий Чечулин — лауреат Сталинской премии — хотел поселиться в этой высотке и даже присмотрел себе вариант квартиры наверху с прекрасным панорамным видом. Однако руководство решило, что комфортнее ему будет на первом этаже. Почему — никто до сих пор так и не знает.