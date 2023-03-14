«До китайской экспансии еще далеко»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие китайские бренды пользуются популярностью у россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сервис «Авито Авто» подвел итоги первых двух месяцев торговли автомобилями в нашей стране. Главный тренд, который отметили эксперты, — увеличение доли китайских автомобилей. Если год назад лишь 9% проданных в России новых машин были представителями китайских марок, то по итогам последних января-февраля — 32%. То есть фактически каждая третья реализованная у нас машина представляет тот или иной бренд из КНР. Думаю, вы и сами это заметили на наших улицах.

Самый востребованный на сегодняшний день новый автомобиль из Поднебесной — это Omoda С5. Кроссовер с ценой 2,7 млн руб. имеет долю спроса на рынке новых автомобилей не только китайских — 13,4%. На втором месте Haval Jolion. На третьем — Chery Tiggo 7 Pro.

Всего в топ-10 входят лишь четыре китайских бренда. Кроме трех упомянутых, популярностью пользуются еще автомобили Geely. То есть до китайской экспансии и разнообразия марок и моделей, которую нам обещали, еще далеко. В Поднебесной насчитывается порядка 80 серьезных автопроизводителей, у многих из которых в обойме по несколько марок, то есть можно смело сказать, что в Китае выпускаются автомобили более чем 100 брендов. Иными словами, у нас пока представлена лишь малая часть.

Показательны и цены в первой китайской десятке. Самый дорогой в ней автомобиль — Geely Tugela. Бесспорно, красивая машина без азиатской вычурности во внешности. Видно, что владение маркой Volvo пошло на пользу китайским хозяевам, в том числе за счет возможности обогащаться европейскими эстетическими идеями. Но цена — 4,2 млн руб. Еще три года назад за эти деньги можно было купить купе-кроссовер марки BMW или, например, Lexus RX в хорошей комплектации. Теперь эти машины так стоят только с пробегом.

Кстати, на рынке автомобилей «бывших в употреблении, китайские модели пока практически не представлены. Их доля составляет 2,4%. Но, как нетрудно догадаться, это только пока.