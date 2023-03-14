В Якутске к вывозу снега привлекли владельцев зданий и частный сектор

Мэр Якутска Евгений Григорьев поручил управам привлекать к административной ответственности управляющие компании, собственников зданий и владельцев частных домов, игнорирующих мероприятия по вывозу снега. Распоряжение последовало в понедельник, 13 марта, на совещании по очистке города от залежей снега. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, жители жалуются на снежные завалы и опасаются, что им придется платить за вызов снега с частных территорий.

«Снега выпало очень много. Ситуация требует от нас принятия самых активных мер по понуждению собственников зданий и УК к исполнению обязанностей по уборке своих территорий и вывозу снега»,— сказал господин Григорьев на планерке. Сообщается, что этой зимой в Якутске метеорологами зафиксирован самый высокий уровень снежного покрова за последние десятилетия. На два снежных полигона города с октября вывезено уже более 300 тыс. кубометров снега. В прошлом году к началу апреля было вывезено чуть менее 500 тыс. кубометров.

Сезонные снегоуборочные работы, пик которых традиционно приходился на середину марта, осложняются из-за обильных снегопадов, прошедших на прошедшей неделе. По информации руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Владимира Аммосова, в уборке задействовано более 100 единиц техники. Помимо городских коммунальных служб снег вывозят юридические лица, владельцы частных домовладений. Власти сообщили, что УК, ТСЖ и частники могут привозить снег на полигоны бесплатно, однако должны иметь при себе результаты химического анализа. «Справки о химанализе запрашивают только от подрядчиков-предпринимателей, занимающихся вывозом снега, чтобы не было загрязнения ГСМ, мусора и других вредных веществ. С частных домовладений никто никаких справок не требует, въезд на полигон свободный и бесплатный»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе мэрии.

В городской администрации также сообщили, что содержание земельных участков, в том числе вывоз снега на территории города Якутска осуществляется в соответствии с правилами благоустройства. «В них, в частности, прописана обязанность собственников зданий, управляющих компаний, земельных участков, в том числе частных домовладений, по своевременной уборке от снега с прилегающей территории, сбросу снега и сосулек с крыш и вывозу снега на оборудованный полигон складирования снега во избежание подтопления талыми водами в весенний период. Никакой новизны в этих требованиях нет, аналогичные правила действуют в других городах России»,— подчеркнули в мэрии.

О ситуации с уборкой снега в Уфе — в материале «Ъ» «Чиновникам поручили брать лопаты в руки».

Николай Борисов, Якутск