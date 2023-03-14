СКППК увеличила выручку от перевозок в 2022 году на 23,5%

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (СКППК) увеличило выручку от основной деятельности в 2022 году до 1,355 млрд руб. (в предыдущий год выручка была 1,097 млрд руб.). При этом убыток АО от продаж в 2022 году составил 917 млн руб. (рост на 107 млн руб. по сравнению с предыдущим годом). Это следует из финансовой отчетности СКППК, опубликованной в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

Вместе с тем отчетность фиксирует чистую прибыль за прошлый год в размере 97,6 млн руб. (в 2021 году — 372,6 млн руб.). Положительный результат по данному показателю обусловлен поступлением в СКППК так называемых «прочих доходов» (не связанных с основной деятельностью) в сумме 1,069 млрд руб. (годом ранее таких доходов поступило 1,296 млрд руб.).

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» является дочерним обществом ОАО «РЖД». Зарегистрировано 22 июня 2007 года.

Компания предоставляет транспортные услуги в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания и Дагестан.

Вадим Водолазов