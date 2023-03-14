РСПП: число проверок российского бизнеса в 2022 году стало минимальным в истории

Объем контрольной деятельности в отношении российского бизнеса за 2022 год стал минимальным в истории, сообщил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерий Казикаев.

«Можно сказать, что объем контрольной деятельности в 2022 году вследствие антикризисных мер и продления моратория является минимальным за всю современную историю России. Например, количество проверок стало меньше на 40%, чем в 2020 году, а если сравнивать с 2021 годом, то оно сократилось в три раза»,— сообщил господин Казикаев на форуме РСПП «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: новые условия и решения».

Он также отметил, что контрольно-надзорные мероприятия проводились в рамках 104 видов контроля (из 140) в отношении почти 180 тыс. компаний (в 2020 году, по данным РСПП, проверили около 240 тыс. компаний).

«Вместе с тем меры по либерализации иногда приводят к негативным последствиям в некоторых сферах. Например, мы знаем о случаях роста фальсификата по цементу на 5,2%, по сухим строительным смесям — на 30%, немного по стальным трубам — на 3%»,— добавил господин Казикаев.

Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки ИП, а также субъектов малого и среднего предпринимательства 10 марта 2022 года. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что цифровизация услуг вскоре может совсем избавить предпринимателей от проверок. 27 октября президент РФ Владимир Путин объявил, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.

Подробнее об актуальных реформах в сфере контрольно-надзорной деятельности — в материале «Ъ» «Остановка для обязательных требований».

Григорий Лейба