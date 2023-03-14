Telegram выпустил обновление с режимом энергосбережения и возможностью видеть время прочтения сообщений

Мессенджер Telegram выпустил новое обновление, в котором появился режим энергосбережения, настройка скорости воспроизведения подкастов и голосовых сообщений, а также возможность видеть, когда сообщение в группе до 100 человек было прочитано тем или иным участником. Также появилась автоматическая отправка пригласительных ссылок, сортировка наборов стикеров по времени использования и улучшенная поддержка папок.

В режиме энергосбережения будут отключены требующие много ресурсов анимации и автозапуск медиа — можно настроить, чтобы этот режим включался при определенном уровне заряда аккумулятора. Подкасты, голосовые сообщения и другие медиа теперь можно воспроизводить на любой скорости от 0,2x до 2,5x — для этого нужно будет зажать кнопку скорости сообщения.

Разработчики также получили возможность полностью локализовать боты и перевести их на разные языки. Владельцы iOS-устройств теперь могут пометить все сообщения в отдельной папке как прочитанные, а также провести быстрый поиск сообщений в папке — на Android эти функции появятся позднее. В Telegram также добавили новые анимированные и интерактивные эмодзи и реакции.

Евгений Федуненко