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Проблемы в благоустройстве коттеджных поселков прошлого, которых нет в настоящем

Почему выгодно покупать то, что строится сейчас, а не было построено даже 5 лет назад

Ильназ Абдуллин. Основатель строительной компании ВМ Строй, VM INVEST, концептуальный посёлок "ЕВРОПА", жилищный комплекс "URMAN"

Ильназ Абдуллин. Основатель строительной компании ВМ Строй, VM INVEST, концептуальный посёлок "ЕВРОПА", жилищный комплекс "URMAN"

Фото: Фархат Сабирзянов

Ильназ Абдуллин. Основатель строительной компании ВМ Строй, VM INVEST, концептуальный посёлок "ЕВРОПА", жилищный комплекс "URMAN"

Фото: Фархат Сабирзянов

Будучи застройщиком, я заметил, что благоустройству коттеджных поселков прошлого часто мешало отсутствие понимания важности эстетической привлекательности в развитии недвижимости. В прошлом основное внимание уделялось функциональности, а не форме, что приводило к созданию поселков, лишенных визуальной привлекательности и не отвечающих современным стандартам жизни.

Одной из основных проблем благоустройства коттеджных поселков прошлого было отсутствие инфраструктуры, поддерживающей такие современные удобства, как высокоскоростной интернет, современные системы безопасности и энергоэффективные коммунальные услуги. В настоящее время эти удобства стали обязательными требованиями для домовладельцев, поэтому застройщики, не уделяющие им первостепенного внимания, могут столкнуться с проблемой привлечения покупателей.

Другой проблемой старых коттеджных поселков является устаревший дизайн и архитектура, которые не отвечают современным предпочтениям. В прошлом дома часто строились с использованием традиционных конструкций и стилей, которые могут быть не столь привлекательны для современных покупателей. В таких домах также могут отсутствовать современные удобства, которые ожидают сегодняшние покупатели, например, открытые планировки и технологии "умного дома".

Однако приобретение недвижимости, которая строится сейчас, в отличие от той, которая была построена пять или более лет назад, может быть выгодным решением. Это связано с тем, что современная недвижимость включает в себя последние тенденции в дизайне, технологические достижения и инфраструктуру, которые соответствуют текущим требованиям рынка. Новая недвижимость часто более энергоэффективна, имеет лучшую изоляцию и включает в себя новейшие строительные материалы, что может привести к снижению эксплуатационных и коммунальных расходов для домовладельца.

Кроме того, современная недвижимость часто предлагает большую гибкость в плане настройки, позволяя покупателям приспосабливать свои дома к конкретным потребностям и предпочтениям. В отличие от этого, старая недвижимость может потребовать дорогостоящего ремонта, чтобы соответствовать стандартам современной жизни.

В заключение, инвестирование в недвижимость, которая строится в настоящее время, может быть мудрым решением для покупателей жилья. Выбирая современную недвижимость, покупатели могут наслаждаться новейшими удобствами, тенденциями дизайна и инфраструктурой, которые соответствуют их жизненным предпочтениям. Более того, современная недвижимость предлагает большую гибкость, индивидуальность и энергоэффективность, что делает ее более выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.

Ильназ Абдуллин. Основатель строительной компании ВМ Строй, VM INVEST, концептуальный посёлок "ЕВРОПА", жилищный комплекс "URMAN"

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