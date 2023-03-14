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Челябинца осудили на реальный срок за хищение 5,5 млн рублей у знакомых

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу местного жителя, похитившего у знакомых более 5,5 млн руб. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Суд установил, что горожанин с марта 2012 по май 2016 годов похитил свыше 5,5 млн руб. у троих знакомых, которые передали ему в долг деньги под залог одного и того же грузового самосвала. Средствами он распорядился по личному усмотрению. Кроме того, в 2015 году местный житель под предлогом аренды похитил у знакомого два грузовика Howo общей стоимостью 1,1 млн руб.

В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму более 2,8 млн руб.

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