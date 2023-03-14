Нижегородский минград утвердил рекомендации по подготовке проектов развития территорий

Минград Нижегородской области утвердил рекомендации по подготовке мастер-планов в рамках комплексного развития территорий (КРТ) и опубликовал соответствующие документы.

Согласно рекомендациям, мастер-план должен состоять из трех частей: графической части, пояснительной записки и материалов по обоснованию проекта. Документы должны содержать основную информацию о нынешнем состоянии территории, проектное предложение и финансово-экономическую модель.

Минград также рекомендует проектировщикам заранее выяснять отношение к переезду жителей не аварийных домов, которые находятся в границах КРТ, и в целом активнее информировать горожан об этапах реализации проекта.

В ведомстве считают, что использование рекомендаций позволит повысить качество проектов комплексного развития территорий, так как инвесторы смогут проработать скрытые возможности и риски на предпроектном этапе. «Это послужит созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности площадок КРТ в Нижегородской области»,– сообщили в минграде.

Анастасия Еремина