Пикассо в полосочку

8 апреля исполняется 50 лет со смерти Пабло Пикассо (1881–1973). На его второй родине, во Франции, парижский Музей Пикассо подготовил к этой дате экспозицию «Празднование Пикассо, коллекция расцветает!», пригласив в качестве куратора и оформителя 76-летнего британского дизайнера Пола Смита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пабло Пикассо, Портрет Марии-Терезы, 1937 год Фото: www.paulsmith.com Фото: www.paulsmith.com Следующая фотография 1 / 2 Пабло Пикассо, Портрет Марии-Терезы, 1937 год Фото: www.paulsmith.com Фото: www.paulsmith.com

Выбор неочевидный, но музей таким образом хочет привлечь внимание к постоянной коллекции, куда сегодня не просто заманить зрителей. А как сделать привычное желанным и привлекательным, Пол Смит знает не понаслышке. Он построил свою модную империю на паре ярких деталей. Когда в 1990-х мужчины носили полосатые вещи, он просто сделал эти полоски цветными и сорвал куш. Музей — не мода, но Смит и не претендует на кураторские компетенции, настаивая на креативном, интуитивном прочтении, которого ему, зрителю не хватает на выставках. На него ему и выдали карт-бланш. «Я хочу предложить менее традиционную точку зрения, которая больше апеллирует к визуальному опыту. Ведь он способен удерживать внимание юной аудитории и людей, которые не так хорошо знают Пикассо,— объясняет дизайнер.— Это более спонтанный подход, инстинктивный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пабло Пикассо «Голова быка», седло и руль (кожа и металл), 1942 год Фото: www.paulsmith.com Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, Автопортрет, 1901 год Пабло Пикассо, «Жаклин со скрещенными руками», 1954 год Следующая фотография 1 / 5 Пабло Пикассо «Голова быка», седло и руль (кожа и металл), 1942 год Фото: www.paulsmith.com Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, Автопортрет, 1901 год Пабло Пикассо, «Жаклин со скрещенными руками», 1954 год

Как сказал — так и сделал. Рука Пола Смита узнается с первого же зала, и искать подсмыслы не стоит, тут их нет. Вот у Пикассо голова быка из велосипедного седла и руля (1942), а напротив — стройными рядами седла и рули английского дизайнера, известного своей страстью к велоспорту. Розовый период под предводительством «Авиньонских девиц», а к нему — розовые стены. Голубой период, когда краски Пикассо сгустились (на фоне общей бедноты художника добило самоубийство друга Карлоса Касагемаса), представлен в полном меланхолии зале в тон «Голубому автопортрету» (1901). Это самый молчаливый зал с минимальным вмешательством и, пожалуй, самый удачный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пабло Пикассо «Поль в образе Арлекина», 1924 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Портрет Ольги в кресле», 1917 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, Портрет Доры Маар, 1937 год Пабло Пикассо «Портрет молодой девушки, по Кранаху младшему», 1958 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Обед на траве после Мане», 1960 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, декоративные фаянсовые тарелки Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Коза», 1950 год Фото: www.paulsmith.com Следующая фотография 1 / 7 Пабло Пикассо «Поль в образе Арлекина», 1924 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Портрет Ольги в кресле», 1917 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, Портрет Доры Маар, 1937 год Пабло Пикассо «Портрет молодой девушки, по Кранаху младшему», 1958 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Обед на траве после Мане», 1960 год Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо, декоративные фаянсовые тарелки Фото: www.paulsmith.com Пабло Пикассо «Коза», 1950 год Фото: www.paulsmith.com

Следом ассамбляжи и коллажи, заявленные «Натюрмортом с плетеным стулом» (1912) на фоне обоев — то в цветочек, то в рубчик, которые наклеены как полоски скотча. На сцену выходит «Поль в костюме Арлекина» (1924), козырь парижского музея, а по стене расползаются желто-синие ромбы в цвет наряда, а белые пятна анонсируют выход «Поля в костюме Пьеро» (1925). Зал с «сидящими женщинами», где сплошь шедевры 1930-х во главе с портретом Доры Маар, смотрящей не то в профиль, не то анфас, заполонили цветные полоски, столь дорогие сердцу дизайнера. Рассмотреть за ними картины — задача не из простых. Следом 50-е, отмеченные переездом на юг Франции, возвращением к кубизму и Матиссу. Как напоминание — всюду цифры 50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самба Шери, «Когда ничего не осталось, кроме... Африка оставалась мыслью», акрил на холсте, 1997 год Дизайнер Пол Смит и директор парижского Музея Пикассо Сесиль Дебре. Следующая фотография 1 / 2 Самба Шери, «Когда ничего не осталось, кроме... Африка оставалась мыслью», акрил на холсте, 1997 год Дизайнер Пол Смит и директор парижского Музея Пикассо Сесиль Дебре.

И тельняшка — куда же Пикассо без нее? — с фотографий Роберта Дуано и лесом полосатых маек, подвешенных под потолком. «Нет, это не мои»,— с некоторым даже сожалением обронил на вернисаже Пол Смит. В маршрут Пикассо вшили работы Гильермо Куитки, Микалена Томаса, Оби Окигбо и Шери Самбы, перекликающиеся с его шедеврами и призванные посмотреть на них из сегодняшнего дня. Но диалога не случается: мало того что собеседники не равные, так еще боевая раскраска Пола Смита вклинивается в этот натянутый разговор. «Этот музей не должен служить мавзолеем великого человека»,— уверена директор Сесиль Дебре. Действительно, на мавзолей Музей Пикассо сейчас похож меньше всего. Впрочем, как и на музей.

Мария Сидельникова