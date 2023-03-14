Эксперт: массовых увольнений в России не планируется

Массовых сокращений на российском рынке труда на данный момент не планируется. Таким прогнозом поделилась главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец на конференции «Регионы России: "новая нормальность" и "производственный ренессанс"», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Не бывает кризисов и больших падений без больших увольнений. Триггеров для больших увольнений сейчас я не вижу. Был лаг между решениями иностранных компаний уходить с рынка и реальными увольнениями, но, по нашим оценкам, этот период неопределенности закрывался в основном осенью. Различными способами бизнес был перепродан или реструктурирован, и основная часть компаний, которые рынок покинули, уже приняла какие-то решения в течение осени и начала зимы. Тогда была решающая стадия, и безработица так и не выросла»,— отметила госпожа Донец.

Как сообщал ранее Росстат, уровень безработицы в России в январе текущего года составил 3,6%, обновив исторический минимум. В декабре 2022 года этот показатель составлял 3,7%. В реальном выражении зарплаты в России в целом за 2022 год снизились на 1%, в декабре выросли на 0,6% в годовом выражении.