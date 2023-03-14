Siemens хочет снизить свою зависимость от Китая

Siemens изучает варианты диверсификации своих цепочек поставок в Юго-Восточной Азии, стремясь снизить свою зависимость от Китая. Об этом в интервью Financial Times сообщила директор по персоналу и устойчивому развитию концерна Джудит Визе.

«Это очень разношерстный регион, но у него большой потенциал, и, поскольку в мире много говорят о США и Китае с точки зрения диверсификации, он очень интересен для нас»,— заявила Джудит Визе. По словам госпожи Визе, Siemens рассматривает в качестве вариантов для строительства новых заводов Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Индию.

Сейчас Китай является крупнейшим для германского концерна рынком сбыта в Азии и вторым по величине зарубежным рынком после США. В 2021 году 13% продаж группы приходилось на Китай.

Siemens далеко не первая международная компания, заявившая о планах переноса производства за пределы Китая. Ранее об этом сообщали и многие технологические корпорации, в том числе Apple, Samsung, Microsoft, Google и Amazon.

У массового исхода технологических компаний есть несколько причин. Первой из них стала пандемия COVID-19, спровоцировавшая массовое закрытие заводов в Китае на карантин. Вторая причина — политическая. Торговая война, начавшаяся между Китаем и США еще во время президентства Дональда Трампа, вылилась в повышение импортных пошлин с обеих сторон, ограничение на экспорт американских технологий и возросшее давление китайских властей на иностранный бизнес. При этом, учитывая положение Китая и США в мировой экономике, понятно, что затрагивает она не только китайские и американские компании.

Подробнее о массовом уходе компаний из КНР — в материале «Ъ» «IT-индустрия бежит из Китая».

Кирилл Сарханянц