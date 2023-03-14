Здания и станки Воронежского стеклотарного завода могут продать с торгов почти за 351 млн рублей

Принадлежащий обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско» воронежский стеклотарный завод может быть продан с торгов за 350,7 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Евгения Желнина.

Активы завода планируют продать одним лотом. Часть их находится в залоге у двух компаний — аффилированого с крупнейшим застройщиком Воронежской области «Домостроительным комбинатом» (ДСК) ООО «Строительно-финансовая компания» (СФК) и владимирского ООО «Экспо гласс». В залоге у СФК оказалась недвижимость: три земельных участка общей площадью 33,2 тыс. кв. м и шесть зданий на 39,2 тыс. кв. м. У «Экспо гласса» в залоге находится движимое имущество — кабельные линии, лифты, заборы и оборудование.

Кроме того, в составе лота продаются беззалоговые активы. Среди них участок на 881 кв. м, асфальтовое покрытие на 3,1 тыс. кв. м, право аренды 4,19% участка на 2,9 тыс. кв. м, автомобили, различное оборудование, мебель и градирня.

Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений запланированы на 19 мая. Если к активам никто не проявит интерес, возможны повторные торги. А после залоговые кредиторы получат право в течение месяца на выкуп имущества. Если и этого не произойдет, то завод выставят на торги путем публичного предложения.

Воронежское предприятие «Раско» остановилось после в 2018 году после после отключения газа за долги в 83 млн руб. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на предприятии (ч.2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы): по версии следствия, с ноября 2017 года «неустановленные лица» из числа руководства завода умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации». Владимирское ведомство занялось расследованием дела о сокрытии средств руководством (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд Владимирской области. Банкротом «Раско» признали в апреле 2022 года.

Об интересе застройщика к площадке воронежского стеклотарного завода читайте в материале «Ъ-Черноземье «ДСК собирает бутылки».

Александр Прытков

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