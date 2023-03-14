Экс-начальницу органа опеки администрации Воткинска осудили за взяточничество

В Удмуртии суд вынес приговор экс-начальнику органа опеки и попечительства администрации Воткинска. Женщину признали виновной в получении крупной взятки (ч. ч. 1, 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в суде было установлено, что женщина получала от представителей агентств деньги за ускорение подготовки и получения разрешений на совершение сделок с недвижимостью несовершеннолетних. Общая сумма взяток составила 315 тыс. руб.

Суд назначил женщине шесть лет лишения свободы, а также лишил права занимать определенные должности, связанные с функциями представителя в органах государственной власти и местного самоуправления. Однако исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком виновной возраста 14 лет.