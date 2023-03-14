Гендиректор ФГУП «Космическая связь» рассказал об атаках на российские спутники

Гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин сообщил, что на российскую спутниковую группировку постоянно ведутся атаки с «сопредельной территории». Для их защиты разрабатывается специальный программно-аппаратный комплекс.

«К сожалению, в последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку... есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить»,— сказал господин Волин на форуме цифровой трансформации в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (цитата по ТАСС).

Алексей Волин рассказал о разработке специального программно-аппаратного комплекса, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник. По его словам, ранее открытые целенаправленные помехи не были ориентированы на космические аппараты гражданского назначения, но теперь создание комплекса необходимо.

«Здесь самое главное — определить: это целенаправленная помеха или просто случайная. Надеемся, что до конца года эту штуку сделаем»,— добавил господин Волин. Он отметил, что разработка программы ведется на отечественных решениях.

В феврале участились случаи объявления в эфире радиостанций и телеканалов ложных сигналов воздушной тревоги. О таких сигналах сообщали, в частности, жители Московской и Тульской областей, а также Краснодара, Воронежа, Казани и других городов. В МЧС утверждают, что информация о тревоге распространилась из-за взлома серверов некоторых радио и телеканалов.

Подробнее о том, как происходят подобные атаки,— в материале «Ъ FM» «Хакеры выходят в эфир».