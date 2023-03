Цветок рока

Американская певица Майли Сайрус выпустила восьмой студийный альбом «Endless Summer Vacation». О его скрытых резервах рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майли Сайрус умеет докричаться до любой аудитории

Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images Майли Сайрус умеет докричаться до любой аудитории

Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

В 2013 году любимица всей Америки из семейного сериала «Ханна Монтана» и дочь кантри-звезды Билли Рэя Сайруса выпустила мегахит «Wrecking Ball», увела менеджера у Бритни Спирс и сфотографировалась топлес для обложки Rolling Stone, показав всему миру, что поп-музыка по-прежнему может быть дикой и разрушать стереотипы. С тех пор смотреть стало интересно буквально за каждым шагом Майли Сайрус. Она погружалась в электронику, делала для новых релизов провокационные обложки, а потом резко разворачивалась в сторону уютного кантри — на радость папе.

В 2020 году она выпустила альбом «Plastic Hearts», на котором были опубликованы дуэты с Билли Айдолом, Джоан Джетт и Стиви Никс. «Новая Майли» показала в чартах лучший результат со времен «Wrecking Ball» и альбома «Bangerz» (2013). Она симпатизировала року, но все еще казалось, что рок-аранжировки для нее — не больше чем стильный прикид вроде футболки Sex Pistols. Наконец, в 2021-м на трибьют-альбоме, посвященном 30-летию «Черного альбома» Metallica, вышла ее версия песни «Nothin’ Else Matters» c Элтоном Джоном за роялем и Йо-Йо Ма с виолончелью. Свое право на рок она подтвердила. Настало время двигаться вперед.

Движение нового альбома Майли Сайрус к слушателю началось с песни «Flowers». Она вышла в январе 2023 года, заняла первое место в чарте Billboard и стала, без преувеличений, самой популярной в мире. О «Flowers» часто говорят как о феминистском гимне. Однако ключом к сердцам разнополых слушателей во всем мире она стала не потому, что в ней говорилось о правах женщин, а потому, что Майли Сайрус, что непривычно для большинства поп-артисток, спела о том, что ей может бы просто хорошо без мужчины. Сингл «Flowers» вышел в день рождения бывшего мужа Сайрус Лиама Хемсворта, c которым она успела сойтись и разойтись уже дважды за последние 15 лет. Строчка «Я сама могу купить себе цветы» отсылала к песне Бруно Марса «When I Was Your Man», однако слушательницы толковали ее и весь текст гораздо шире. Подсказкой был среди прочего и клип.

В видео на песню «Flowers» отсутствовал привычный атрибут клипа поп-артиста — балет. Майли была одна в своем роскошном доме: одна нежилась на краю бассейна, одна принимала душ и занималась йогой, одна танцевала в гостиной. И когда наступала ночь, она тоже была одна. Лишь в самом финале был слышен звук мотора приближающегося вертолета. Кто-то к ней все же летел.

Звук «Flowers» легче соотнести с поп-музыкой 1970-х, чем с современным саундом или роком, с которым певица заигрывала последние десять лет. Элементы диско-аранжировки, к слову, тоже «передавали привет» Бруно Марсу, который флиртует с диско во всех последних проектах. Майли Сайрус начала продвигать «Endless Summer Vacation» с песни, которая понравилась сразу всем поколениям и аудиториям, фактически обратилась сразу ко всему миру.

При помощи самых востребованных сонграйтеров сегодняшнего дня — Кида Харпуна и Грега Керстина — Майли Сайрус смогла создать альбом, который стер границу между поколениями. «Вирусной» энергии песни «Flowers» не смогли сопротивляться даже юные поклонники k-pop, и им пришлось согласиться с тем, что по-хорошему старомодный звук «Endless Summer Vacation» может существовать в их жизни наравне с новой дискотечной музыкой.

Успех альбома «Endless Summer Vacation» вполне можно рассматривать в одном ряду с недавним триумфом шведского дуэта First Aid Kit, чей альбом «Palomino» (2022) пролился бальзамом для ушей любителей старого американского радио. Оказалось, что звук а-ля Fleetwood Mac вполне может быть востребован у молодого слушателя, и не только потому, что ролик юного скейтбордиста Натана Аподаки, снятый под песню Fleetwood Mac «Dreams», случайно завирусился в TikTok.

Впрочем, начиная с песни «Handstand» альбом «Endless Summer Vacation» резко сворачивает в электронное танцевальное звучание, а когда начинается песня «River», становится сложно избежать сравнений с лучшим и самым интересным периодом карьеры Мадонны: концом 1990-х — серединой 2000-х. Ясно, что именно на ее позицию в музыкальной индустрии претендует Майли Сайрус, и сложно представить себе, что сама Мадонна может противопоставить этому ее желанию.