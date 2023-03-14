В Новороссийские сотрудница полиции осуждена за покровительство организаторам подпольных казино

Ленинский районный суд Новороссийска признал бывшую сотрудницу МВД Марину Егорову виновной в превышении полномочий и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 70 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд установил, что женщина помогала скрывать деятельность подпольных интернет-казино, которые организовали ее сожитель и сын.

По данным суда, Марина Егорова занимала должность инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску. Женщине было известно, что в продовольственных магазинах, расположенных в разных частях города, ее родственники установили терминалы с программным обеспечением для проведения азартных игр в сети интернет. Сотрудница полиции сообщала сожителю и сыну о планируемых правоохранительными органами оперативных мероприятиях, чтобы они на это время отключали игровое оборудование. После выявления работы подпольных казино в отношении родственников сотрудницы МВД было возбуждено дело о незаконной организации азартных игр.

В судебном заседании подсудимая Егорова вину признала в полном объеме и раскаялась.

Анна Перова, Краснодар