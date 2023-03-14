Зафиксирован очередной факт нападения собаки на ребенка в Саратове

В Саратове началась проверка информации об очередном нападении бродячих собак на детей. Об этом сообщает СУ СК со ссылкой на данные СМИ.

По предварительной информации, 13 марта 2023 года на улице Елшанской бездомная собака укусила 14-летнюю девочку за ногу.

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Средняя Волга» уже писал о многократных случаях нападения собак на людей, и на детей в частности. По ним были организованы доследственные проверки и возбуждены уголовные дела.

Марина Ковалева