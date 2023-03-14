Стоимость квадратного метра студии в Удмуртии составляет две средние зарплаты

В городах Удмуртии доля несемейных трудоспособных жителей составляет 40,4%, сообщает пресс-служба Циан Аналитика. При этом доля студий в продаже на вторичном рынке оценивается в 11,7%, 1-комнатных квартир — 21,5%, 2-комнатных — 33,7%, 3-комнатных — 24,7%, 4-комнатных — 8,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем средняя заработная плата в республике составляет 39,8 тыс. руб., а стоимость студии на вторичном рынке за кв. м — 81,7 тыс. руб. Таким образом один квадратный метр студии Удмуртии сопоставим с 2,1 средними заработными платами.