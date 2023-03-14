Новые пятирублевые банкноты выпустили в оборот в Екатеринбурге

Банк России принял решение возобновить печать банкнот номиналом 5 руб., которые сейчас дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот по России, в том числе по Екатеринбургу, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсеть Фото: Соцсеть

«Банкноты номиналом 5 руб. не выводились из оборота, они и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку они несколько лет не печатались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты»,— пояснили в ЦБ.

Напомним, выпуск пятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 1998 году. Теперь печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Однако пятирублевые монеты остаются в обороте наравне с купюрами.

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Диана Сунагатуллина