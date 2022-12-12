Гендиректор «Гознака» допустил возвращение в оборот пятирублевых банкнот

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в следующем году, сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук. В интервью «Известия» на вопрос, начал ли «Госзнак» изготовление пятирублевых купюр, о запуске которого в конце 2022 года говорил замглавы Банка России Сергей Белов, господин Трачук сказал, что если зампред ЦБ так сказал, «значит, так и будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Трачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Аркадий Трачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Не принято говорить, что мы в данную секунду делаем. Могу сказать только, что у нас годовые контракты с Банком России и контракт 2022 года уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год»,— рассказал он в интервью газете «Известия».

По словам гендиректора «Гознака», сложнее всего было с выпуском пятирублевой купюры, потому что ее печатали только один раз — в 1997 году. «Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие»,— пояснил он. Аркадий Трачук добавил, что банкноты низких номиналов не предназначены для крупных расчетов и хранения, потому они «будут обращаться в основном локально».

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Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — в 1998-м. В июле Центробанк (ЦБ) сообщил, что может возобновить выпуск этих купюр уже в конце 2022 года. ЦБ рассчитывает, что их возвращение снизит расходы на производство наличных денег.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Десятка вернется на бумагу».

Лаура Кеффер