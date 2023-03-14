Нижегородская мэрия предложила бороться с закрытыми номерами машин на платных парковках

Глава департамента транспорта Нижнего Новгорода Андрей Житников предложил запретить жителям оставлять на платных парковках машины с нечитаемыми, видоизмененными или намеренно закрытыми номерами. Соответствующий проект изменений в положение об использовании платных стоянок внесен на рассмотрение в гордуму.

Если документ будет принят, оператор платных парковок сможет снимать с номеров загораживающие материалы и фиксировать этот процесс на видео. Предлагаемые изменения позволят «уравнять всех пользователей платных парковок» и «поддержать платежную дисциплину», говорится в пояснительной записке.

Депутаты рассмотрят поправки на заседании гордумы 22 марта.

Елена Ковалева