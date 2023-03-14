Superjob: самая оплачиваемая профессия в Краснодаре — директор магазина

Самая большая зарплата в Краснодаре у директора магазина в федеральной розничной сети. Она составляет 120 тыс. руб. Помимо белого заработка, работодатель предлагает скидки на товары и корпоративную пенсионную программу. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы Superjob.

Сразу после директора магазина в рейтинге следует стоматолог-терапевт с опытом около четырех лет. Ожидаемая зарплата на данной позиции — от 100 тыс. руб.

На третьем месте — вакансия программиста 1С. Компания специализируется на оказании услуг по автоматизации предприятий. Будущему сотруднику готовы платить от 100 тыс. руб. и предоставить возможность работать удаленно.

В цене и главные бухгалтеры с опытом от трех лет. Девелопер федерального уровня готов платить за услуги от 80 тыс. руб. в месяц.

В ходе исследования были проанализированы 92 тыс. вакансий.

Олег Исаев

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