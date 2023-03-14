Общественник Альберт Рахматуллин подал жалобу на решение суда

Лидер общественного движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин подал жалобу на постановление Октябрьского райсуда Уфы, который в начале марта признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил 40 часов обязательных работ. Заседание в Верховном суде Башкирии состоится 3 апреля, сообщил «Ъ-Уфа» господин Рахматуллин.

7 февраля у здания администрации Уфы состоялась акция протеста против отключения горячей воды. В ней приняли участие около десяти человек. В руках участники акции держали немытую посуду.

По словам свидетелей, выступивших в суде первой инстанции, Альберт Рахматуллин якобы руководил группой людей, «которые били посуду и раскладывали плакаты возле здания администрации». Суд пришел к выводу, что общественник участвовал в несанкционированном митинге.

Альберт Рахматуллин вину не признал. На суде он пояснил, что снимал акцию на видео, но не участвовал в ней, а также консультировал собравшимся у здания мэрии, чтобы они не нарушали общественный порядок.

Венера Хисамова

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