Имущество ОАО «Краснодарнефтегеофизика» продано за 301 млн рублей

В ходе банкротства ОАО «Краснодарнефтегеофизика (КНГФ)» с торгов продана производственная площадка на улице Онежской в Краснодаре, индивидуальный предприниматель Наталья Гусько заплатила за имущество 301 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

«Краснодарнефтегеофизика» входит в государственный холдинг «Росгеология», профиль работы предприятия – геофизические услуги. Компания была признана банкротом в феврале 2022 года, объем задолженности составил 873 млн руб. Производственная площадка КНГФ на улице Онежской расположена на участке площадью 3,3 га, кроме участка, с торгов проданы административные, складские и производственные задания. В начале марта с торгов была продана еще одна площадка КНГФ, расположенная в Краснодаре на улице Одесской, покупателем стал застройщик «Инсити-строй», цена продажи составила 161 млн руб.

Анна Перова, Краснодар