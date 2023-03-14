Объем выдачи автокредитов в Челябинской области сократился на 31%

В январе банки выдали жителям Челябинской области 1,22 тыс. автокредитов на общую сумму 1,16 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 22% меньше по количеству, и на 31% — по объему. Средний чек при этом снизился на 12%, до 948 тыс. руб., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В целом по России количество выданных автокредитов к январю прошлого года сократилось на 26%, до 38,3 тыс. шт., объем — на 32%, до 43,9 млрд руб. Средний чек уменьшился на 9% и достиг 1,15 млн руб.

Среди 30 регионов-лидеров в этом виде кредитования наиболее ощутимо объем выдачи сократился в Москве (-50%), Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Новосибирской области — на 44%. Наименьшее снижение отмечено в Удмуртии (-5%), Татарстане (-8%), Самарской, Оренбургской и Тульской областях — на 16%.

В среднем самые большие автокредиты в январе брали жители Москвы (1,67 млн руб.), Московской области (1,5 млн руб.), Санкт-Петербурга (1,42 млн руб.), ХМАО (1,28 млн. руб.) и Ленинградской области (1,27 млн. руб.). Самый скромный средний чек — в Оренбургской области (843 тыс. руб.).