Волгоград закупит в Вологде 54 новых троллейбуса

Мэрия Волгограда сообщила об определении поставщика городу новых троллейбусов. 54 современные машины с возможностью автономного хода купят у Вологодской компании.

Аукцион выиграло ООО «Торговый дом «Транс-Альфа». Организация поставит троллейбусы с одноименного завода.

Стоимость контракта составила 1,738 млрд руб. Машины должны развивать скорость до 60 км/час и вмещать не менее 90 пассажиров. В каждом троллейбусе будет безналичная система оплаты проезда и механические аппарели для посадки маломобильных граждан.

Предполагается, что автономного хода троллейбусов будет хватать не менее, чем на 20 км движения. Новые машины должны поставить несколькими партиями в течение 2023 года.

Дарья Васенина