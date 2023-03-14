Бизнесмена обвинили в хищениях на благоустройстве Арзамаса

Полиция расследовала уголовное дело в отношении владельца компании ООО «ЖКХ», занимавшейся благоустройством в Арзамасе, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области. Его обвинили в особо крупном мошенничестве с хищением бюджетных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По фабуле дела учредитель и гендиректор организации для исполнения муниципального контракта закупил и использовал более дешевый материал, чем оговоренный проектно-сметной документацией. Ущерб бюджету Арзамаса следствие оценило в 8,5 млн руб.

В рамках расследования было арестовано имущество обвиняемого и возмещен ущерб на 8 млн руб. Уголовное дело передано в прокуратура для утверждения обвинительного заключения, затем материалы будут направлены в суд.

Масштабное благоустройство Арзамаса ведется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Общая стоимость работ оценивается в 15 млрд руб., в городе обновят исторический центр и соборы. Предполагается, что в 2024 году Арзамас станет одним из ключевых туристических центров Нижегородской области.

Владимир Зубарев