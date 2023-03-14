Спортсмен Эльбрус Нигматуллин подал документы на участие в праймериз «Единой России»

Эльбрус Нигматуллин примет участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Курултая Башкирии седьмого созыва. Обладатель звания «Самый сильный человек России» подал документы в партийный оргкомитет, который в течение пяти дней примет решение о регистрации, сообщили в пресс-службе «Единой России».

По словам Эльбруса Нигматуллина, он «уже закончил свою спортивную карьеру» и хочет «передать свой накопленный опыт», в том числе и молодежи Башкирии. «Я надеюсь, что смогу быть полезен республике. Здесь живут очень благодарные и добрые люди, которые всегда меня поддерживали. И я считаю, что обязан внести свою лепту, чтобы сделать жизнь Башкортостана немного лучше», — сказал он.

Карина Мамаева

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