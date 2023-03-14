На ремонт участка трассы Сибай — Акъяр направят до 402 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 3 апреля выберет подрядчика ремонта дороги Сибай — Акъяр в Баймакском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 402,3 млн руб., его профинансируют за счет средств бюджета республики.

Работы необходимо провести с 1 мая по 31 октября. Длина участка трассы, подлежащего ремонту, составляет 16,6 км. Подрядчик должен дать гарантию: на основание дорожной одежды — шесть лет, на нижний слой покрытия — пять лет, на верхний слой покрытия — четыре года, на обочины — два года.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте