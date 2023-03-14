В 2022 году прокуратура отказала в большинстве обращений о проверках бизнесменов

В прошлом году татарстанская прокуратура отказала в большей части обращений (70%) о внеплановых проверках бизнесменов. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике заявил бизнес-омбудсмен региона Фарид Абдулганиев.

По его словам, всего прокуратура получила 614 обращений о проведении проверок бизнесменов. Из них лишь в 173 случаях надзорные мероприятия были согласованы.

Господин Абдулганиев добавил, что по итогам прошлого года Татарстан поднялся в индексе административного давления с 60-го места на четвертую позицию

"Ъ-Казань"