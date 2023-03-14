Фонд развития промышленности профинансировал проект пермской компании по выпуску конвейеров

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил финансирование проекта пермского ООО «БелтПром Конвейер» по созданию серийного производства комплектующих для конвейеров, используемых в промышленности. Как сообщает пресс-служба ФРП, всего фонд профинансировал 1300 проектов промышленных предприятий на общую сумму более 380 млрд руб., проект пермской компании стал юбилейным.

«Сегодня доля российских модульных лент и цепей для таких конвейеров составляет примерно 10%. Основные объемы поставляются из-за рубежа. ФРП предоставил на запуск нового производства 100 млн руб. в виде льготного займа в рамках программы “Комплектующие изделия”. Реализация проекта позволит заместить часть импорта, при этом уровень локализации производства составит 100%»,— сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Конвейеры с подвижной частью в виде модульной ленты или цепи имеют широкое применение в различных отраслях промышленности. Модульная лента представляет из себя набор рядов пластмассовых модулей, соединенных между собой осями. Это позволяет собирать из стандартных модулей конвейерную ленту любых размеров. Общий бюджет проекта составляет 125,8 млн руб. Потребителями продукции выступают крупные агрохолдинги: «Русагро», «Комос Групп» и «Сибагро», а также птицефабрика «Акашевская», «Атяшево», Микояновский мясокомбинат, Тюменский аккумуляторный завод и другие предприятия.

Емкость российского рынка модульных лент для конвейера составляет 15–16 млн единиц. Сегодня этот спрос почти на 90% удовлетворяется за счет импортных поставок: до февраля 2022 года — из Дании и США, а сейчас из Китая и Турции. С помощью льготного займа ФРП мы запустим производство этой продукции, что позволит заместить более 15% импорта и даст возможность потребителям существенно сократить расходы на оснащение конвейеров»,— отметил генеральный директор ООО «БелтПром Конвейер» Алексей Макаров.