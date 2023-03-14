На дорогах Ярославля ликвидируют только критические ямы

За две недели в Ярославле проведен ямочный ремонт 11 основных дорожных магистралей, ликвидируются только «критические ямы». Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ямочный ремонт в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ямочный ремонт в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как рассказал господин Степанов, ямочный ремонт литым асфальтом осуществляется шесть дней в неделю. Ямы заделывают по предписаниям ГИБДД и по обращениям жителей. За последние две недели ямочный ремонт шел на проспекте Октября, Московском проспекте, проспекте Машиностроителей, Юго-западной окружной дороге, Суринском путепроводе, улицах Красноборская, Саукова, Терешковой, Ушинского, Советской и Красной площади.

«Устраняются нарушения в асфальтном покрытии самые большие, которые грозят повреждением автомобилей. Потому что более мелкие устранять сейчас времени нет, заявок очень много. Переходим сразу на следующую улицу, и критические ямы устраняем. Вчера, сегодня и, наверное, завтра ещё работают на улице Победы. Там очень много жалоб. Уже несколько раз выезжали на проспект Машиностроителей. От Папанина до Сахарова критический участок, много обращений граждан»,— сообщил Николай Степанов.

В течение 2-3 недель работы по ремонту ям литым асфальтом в городе будут продолжены.

Андрей Иванов