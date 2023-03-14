Скованные одним кризисом

Акции кредитных организаций по всему миру дешевеют из-за банковского кризиса в США. Крах двух американских компаний — калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank — стал главным поводом для опасений. Ситуацию сравнивают с кризисом 2008 года, акционеры готовят судебные иски, а регуляторы вносят коррективы в денежно-кредитную политику. “Ъ FM” попытался разобраться, может ли этот кризис затронуть Россию. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters

Три дня потребовалось, чтобы понять, — это кризис как минимум федерального масштаба. Как иначе объяснить, что по поводу краха двух банков решил выступить лично президент США Джо Байден. Если кратко, он попытался всех успокоить: банковская система защищена, виновные понесут наказание, менеджмент как минимум уволят, потери вкладчиков компенсируют, на это выделили деньги из бюджета. Однако сам бизнес спасать не будут, никаких санаций ждать не стоит.

Так что, возможно, за SVB и Signature Bank последуют другие банкротства, рассуждает финансовый консультант Исаак Беккер: «Государство взяло руль в свои руки, Джо Байден совершенно четко сказал, что банки никто спасать не будет, потому что руководство довело их до плачевного состояния, поставила под угрозу депозиты американских граждан. Так что судьба кредитора плачевна. Если вы инвестор, то знали, что шли на риск. Это ваши потери. Кроме того, последствия пошли и дальше, потому что акции этого американского банка присутствовали в различных паевых фондах».

В свою очередь, Goldman Sachs предупредил, что в нынешней ситуации нельзя повышать ключевую ставку, потому что это увеличит убытки банков. А ведь именно такой была стратегия ФРС в борьбе с инфляцией. Мгновенно отреагировали цены на нефть: — 5% за сутки, и это окажет прямое влияние на экономику России.

Кроме того, инвесторы стали перекладываться в защитные активы, в том числе золото. Здесь изоляция российского фондового рынка не сработала — компании Polymetal и «Полюс» в лидерах по итогам дня. И это не просто эмоциональная реакция, рассуждает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«Китай — сейчас крупнейший покупатель золота, если вы посмотрите его отчеты. И мы можем столкнуться с ситуацией, которая у нас, кстати, была в 2020 году, — с дефицитом физического металла. Понятно, что покупают виртуальное золото в форме фьючерсов, опционов, но был инцидент, когда покупатели хотели получить физическую поставку, а слитков не было. Тут большой вопрос, чем кончится этот всплеск покупок металла».

Но самое большое движение было не в бумагах золотодобытчиков, а в акциях зарубежных банков. СМИ уже представили, какие компании оказались сильно завязаны на бизнес тех, кто потерпел крах. Акции десятка американских кредиторов начали снижаться темпами, которые последний раз видели разве что 24 февраля 2022-го, 30%, 40%, 50%.

Волна быстро переключилась на Европу: там лидерами падения стали Credit Suisse, Unicredit и Deutsche Bank. А в России штиль. Почему? “Ъ FM” задал этот вопрос директору сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорию Сосновскому: «То, что мертво, умереть не может. Те компании, которые торгуются на бирже — самые крупные это Сбербанк и ВТБ — находятся под санкциями.

Российский финансовый сектор уже впитал в себя гораздо более жесткий негатив, чем крах каких-то банков в США.

Кроме того, для того чтобы акции падали, нужно, чтобы их продавали. А те, кто хотел бы от них избавиться, надежно заблокированы как недружественные резиденты. Физических же лиц не напугать только тем, что банк Силиконовой долины лопнул, пусть это и шестнадцатый банк по величине в США».

Судьба проблемных активов пока неизвестна. Илон Маск заявил, что открыт к предложениям о покупке SVB. Его британское подразделение уже в стадии продажи — банк HSBC получит его за символический 1 фунт стерлингов, пообещав при этом исполнить все обязательства перед клиентами.

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