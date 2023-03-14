В Петровском районе паводковыми водами затоплено 620 придомовых территорий

В Саратовской области нет населенных пунктов, полностью отрезанных паводком. Ситуацию обсудили на оперативном совещании при губернаторе Романе Бусаргине.

По информации чиновников, самое серьезное положение дел наблюдается в Петровске, где уровень реки Медведица поднялся до 3,85 м. Подтоплено 620 придомовых территорий, эвакуировано 32 жителя, в том числе 10 детей. Организована доставка продуктов и медикаментов, подготовлены пункты временного размещения.

Подтопления придомовых территорий фиксировались в Пугачевском, Дергачевском, Екатериновском, Турковском, Татищевском, Базарно-Карабулакском, Гагаринском, Балаковском районах. Затоплены четыре участка дорог и 21 низководный мост. Открыто 10 лодочных переправ в Аткарском, Петровском, Самойловском районах.

Губернатор поручил главам районов проехать все населенные пункты, которые попали в зону подтопления и за каждым домом закрепить ответственного сотрудника.

Марина Ковалева