Комитет по развитию инфраструктуры заксобрания определился с председателем

Депутат Павел Черепанов рекомендован на должность председателя комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания. Сейчас он занимает должность заместителя председателя комитета. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

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В случае его назначения на должность, новым заместителем может стать депутат Сергей Богуславский. Его кандидатура также одобрена на сегодняшнем заседании инфраструктурного комитета. Окончательно утвердить оба решения депутаты должны на заседании краевого парламента 16 марта.

Напомним, что прежний глава комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев сложил полномочия депутата на февральском пленарном заседании парламента.