Белгородская прокуратура вернула в собственность государства пруд стоимостью 10 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области по иску региональной прокуратуры признал договор аренды пруда недействительным и вернул земельный участок из чужого незаконного владения в собственность государства. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокуратура обнаружила, что администрация Вейделевского района передала в аренду «одному из хозяйствующих субъектов» участок площадью 89 га. Арендатора ведомство не раскрыло, но отметило, что расположенный здесь пруд имеет гидравлическую связь с реками, которые «в силу закона являются федеральной собственностью». Кадастровая стоимость участка составляет 10 млн руб.

Сколько участков вблизи воронежских рек Росимущество хочет вернуть государству — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Некислые берега».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте