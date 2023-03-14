В Тольятти адвоката и двух его знакомых обвинили в попытке мошенничества

В Тольятти адвокат и два местных жителя помещены под домашний арест. Им инкриминируется покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с ноября минувшего года правозащитник оказывал юридическую помощь гражданину по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). В текущем году адвокат вместе с двумя другими обвиняемыми пообещал клиенту решить вопрос с назначением ему менее строгого вида наказания за совершенное преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе прочего речь шла о возможном освобождении от привлечения к уголовной ответственности. За свои услуги юрист потребовал два млн руб., выяснило региональное СУ СК РФ.

После этого потерпевший написал заявление о готовящемся преступлении в региональное УФСБ. 9 марта текущего года предполагаемые преступники получили оговоренную сумму от указанного лица, которое действовало в рамках оперативного эксперимента.

После этого их задержали. На допросах они признали свою вину. В настоящее время им уже предъявлено обвинение. Ранее самарскому адвокату было смягчено наказание за мошенничество.

Георгий Портнов