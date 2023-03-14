В Саратовской области эксперт охотнадзора обвиняется в получении взятки

В Ртищево Саратовской области в суд направлено уголовное дело о получении взятки за незаконное бездействие. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 62-летний специалист-эксперт отдела госконтроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области получил от местного жителя взятку в размере 20 тыс.руб. за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил охоты.

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Марина Ковалева