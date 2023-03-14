Новый поезд «Балтиец» стал причиной сбоя движения на красной линии метро Петербурга

На красной линии метрополитена Санкт-Петербурга произошел сбой, связанный с новым поездом «Балтиец». Инцидент произошел на станции «Технологический институт» вечером 13 марта, пишет «Фонтанка».

Состав несколько минут не мог сдвинуться с места, а затем уехал в депо пустым. Горожане уехали уже следующим поездом, но некоторое время посадки в сторону «Девяткино» не было. В комитете по транспорту пообещали проверить новый поезд на неисправность. В случае поломки его отремонтируют по гарантии.

«Ъ-СПб» рассказывал, что презентация состава производства АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (дочернее предприятие АО «Трансмашхолдинг», ТМХ) прошла 13 сентября в депо «Автово».

Подробнее о поезде нового поколения «Балтиец» — в материале «В метро пустили «Балтийца».

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