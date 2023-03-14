Суд в Комсомольске-на-Амуре арестовал местного жителя по обвинению в госизмене

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре арестовал местного жителя по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. ФСБ считает, что он предложил передавать данные об объектах Минобороны украинским спецслужбам. Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии строгого режима.

Мужчину арестовали на два месяца, до 22 апреля. «РИА Новости» отмечает, что постановление вынесли в конце февраля. «Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК РФ»,— сообщили агентству в суде.

2 марта ФСБ отчиталась о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре по уголовному делу о госизмене. По версии спецслужбы, он самостоятельно связался с украинской разведкой и предложил передавать данные об объектах Минобороны в Хабаровском крае. В ФСБ считают, что эти сведения могли быть использованы для «для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники».

Олеся Павленко