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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по уголовному делу о государственной измене задержан житель Комсомольска-на-Амуре. По данным спецслужбы, задержанный сам вышел на украинскую разведку и предложил передавать ей данные о военных объектах, расположенных на территории Хабаровского края, сообщает «РИА Новости».

На опубликованном ФСБ видео спецназ задерживает мужчину во дворе жилого дома. После появляются кадры из квартиры, где задержанный произносит фразу: «Высказывания жесткие, которые были мной сделаны, это было то время, когда российская армия зашла в мамин дом».

Как уточняется в сообщении ФСБ, задержанный связался по интернету с представителями главного управления разведки Минобороны Украины. По оценке ФСБ, данные, которые он предложил передавать украинской стороне, могли быть использованы «для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

Действия мужчины квалифицированы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время он находится в статусе подозреваемого. Мера пресечения не уточняется. Расследованием уголовных дел о госизмене занимается следственное управление ФСБ. Статья 275 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

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