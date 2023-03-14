Екатеринбургская Сrystal Motors открыла автосалон в Перми

Компания Сrystal Motors, занимающаяся продажей автомобилей с пробегом, открыла салон в Перми. Согласно информации на сайте дилера, филиал расположен на ул. Спешилова, 101а, где ранее находился салон екатеринбургской Lucky Motors.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, информация о продаже Lucky Motors автосалона площадью около 4 тыс. кв. м. появилась в начале февраля. При этом гендиректор Crystal Motors Антон Смотрин опровергал «Ъ-Урал» сведения о покупке пермского салона.

Crystal Motors была основана в Екатеринбурге в 2011 году. Компания предоставляет услуги трейд-ин, комиссионной продажи и обмена автомобилей. На данный момент салоны Crystal Motors открыты в 13 городах России, в том числе в Челябинске, Тюмени, Сургуте, Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске. Управляет сетью ООО «Авалон», выручка которого за 2021 год была 176,9 млн руб.

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