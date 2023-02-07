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Lucky Motors может продать пермский салон

Екатеринбургская компания Lucky Motors может продать свой единственный салон в Перми, сообщили «Ъ-Прикамье» источники на местном на рынке. По их данным, покупателем может стать другой дилер из Свердловской области — компании Crystal Motors, развивающая сеть салонов автомобилей с пробегом в разных городах.

Автосалон Nissan в Камской долине

Автосалон Nissan в Камской долине

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автосалон Nissan в Камской долине

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пермском салоне на ул. Спешилова, 101а площадью около 4 тыс. кв. м. Lucky Motors осуществляла продажу автомобилей Nissan и Infiniti, а также проводила сервисное обслуживание машин марки Datsun.

Генеральный директор компании Дмитрий Кузнецов сообщил «Ъ-Прикамье», что сделка по продаже автоцентра уже закрыта. Ее сумму и покупателя господин Кузнецов раскрывать отказался. Гендиректор Crystal Motors Антон Смотрин сведения о покупке пермского автосалона не подтвердил, заявив, что таких планов у компании и не было. Официально смена собственника салона еще не произошла. Согласно выписке из ЕГРН, им по-прежнему владеет учредитель Lucky Motors Евгений Канаев.

Компания Lucky Motors работает на рынке с 1996 года. Юрлицо дилера — ЗАО «Лаки Моторс» — зарегистрировано в Екатеринбурге. По данным Kartoteka.ru, его единственным владельцем является господин Канаев. В Перми компания владела только одним автоцентром. В Свердловской области, по информации на официальном сайте Lucky Motors, у нее их пять: два салона Renault, салон Haval и автоцентр с шоурумами Nissan и Geely в Екатеринбурге, а также салон Renault в Серове. Помимо продажи новых автомобилей компания развивает направление автомобилей с пробегом. Выручка ЗАО «Лаки Моторс» по итогам 2021 года составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 263,8 млн руб.

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Екатерина Артемова, Пермь, Илья Смирнов

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