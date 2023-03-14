В этом году паводок в Курганской области ожидается ниже нормы

Весеннее половодье в Курганской области в этом году ожидается ниже средних многолетних значений. Однако при резком повышении температуры воздуха не исключено повышение пойменных участков, сообщают в гидрометцентре региона.

По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, во время паводка в 2023 году уровень воды в реке Тобол повысится на 1-1,3 м, в реке Исеть выше впадения Миасса — на 0,8-1,1 м, на Исети у села Мехонское и в Миассе у поселка Каргаполье — на 0,5-0,7 м.

На реке Тобол вблизи Кургана высший уровень весеннего половодья составит 3,5 м над «нулем поста» с вероятной погрешностью 1,15 м. В низовье Уя максимальный уровень воды будет близок к средним многолетним значениям.