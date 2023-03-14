В Татарстане почти 1 млрд рублей потратят на благоустройство парков и скверов

Свыше 960 млн руб. в Татарстане потратят на благоустройство парков и скверов региона. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

В частности, в рамках работ планируется развить прибрежные территории Казани и обустроить первую очередь входной группы парка Горького, а также вторую очередь парка ЖК «Светлая долина», первую очередь бульвара на улице Серова, вторую очередь Юнусовской площади.

Кроме того, будут благоустроены парк на улице Такташа в селе Кубян Атнинского района, вторую очередь Шишкинских прудов в Елабуге, парк «Молодежный» в Зеленодольске; парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше; третью очередь туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье, первую очередь сквера имени Урманче в Нижнекамске, первую очередь сквера «Сенеч» в поселке Камские Поляны и первую очередь территории за рекой Шильной на улице Ленина в деревне Малая Шильна.

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"